İnsanlık tarihine yolculuk: Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde özel tur...

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 3 Ekim Pazar günü kapılarını insanlık tarihinin ilk medeniyetlerinin hikayesini öğrenmek isteyen yurttaşlara açacak. Müzede Prof. Dr. Erdem Denk’in önderliğinde geçmişe bir yolculuk yapılacak.

ANKARA / Cumhuriyet
27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:57
İnsanlık tarihine yolculuk: Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde özel tur...
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Paleolitik Çağ’dan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi, bu pazar günü özel bir yolcuğa ev sahipliği yapacak.

Prof. Dr. Erdem Denk’in yol göstermesiyle müzede tarihi bir tur atacak yurttaşlar, Göbeklitepe’den ilk imparatorluklara kadar tüm insanlık tarihinin dönüm noktalarına tanıklık edecek.

Saat 9.30’da başlayacak ve 12.30’a kadar sürecek etkinliğe katılmak isteyenlerin “0531 975 87 51” numarasını arayarak etkinlik için başvuruda bulunabilecek. 


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