Instagram'daki 'büyü bozma' dolandırıcılarına operasyon: Gözaltılar var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca; büyü bozma bahanesiyle Instagram üzerinden verdikleri ilana istinaden kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandıran şüpheliler hakkında "dini inanç ve duyguları istismar etmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtları, MASAK raporları ve kolluk araştırmalarına göre birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltına alma, arama ve el koyma kararları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğünce 5 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

BİRÇOK DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Açıklamada, suç unsuru içerdiği değerlendirilen birçok dijital materyale el konulduğu, soruşturmaya titizlikle devam edildiği kaydedildi.