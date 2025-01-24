Instagram ve facebook’un sansür hamlesi: İfade özgürlüğü zedeleniyor mu?

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:49

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:49

Instagram ve Facebook’ta yaşanan sansür olayları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Meta’nın bazı içerikleri sansürlediği ve hesapları askıya aldığı iddiaları, kullanıcılar arasında ciddi tartışmalara neden oldu. Özellikle ‘kürtaj’ kelimesinin sansürlenmesi, sosyal medya platformlarında ifade özgürlüğü ve içerik denetimi konularını yeniden gündeme taşıdı.

KÜRTAJ İÇERİKLERİ SANSÜRLENDİ Mİ?

Son dönemde Instagram ve Facebook’ta, bazı kullanıcıların kürtajla ilgili gönderilerinin bulanıklaştırıldığı veya tamamen kaldırıldığı iddiaları dikkat çekti. Meta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür içeriklerin platformdaki ilaç satışı politikalarına aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını belirtti. Şirket, yetkisiz ilaç satışı kurallarını ihlal etmemek adına bu tür adımlar attığını savundu. Ancak Meta, bazı içeriklerin yanlışlıkla kaldırıldığını kabul etti ve bunu "aşırı uygulama" olarak nitelendirdi.

TARTIŞMALAR NEDEN ARTIYOR?

Roe v. Wade Kararı Sonrası Sansür:

2022’de ABD Yüksek Mahkemesi’nin Roe v. Wade kararını bozmasının ardından, kürtaj haplarıyla ilgili içeriklerin platformlardan kaldırılmasında büyük bir artış yaşandı.

Üreme Sağlığı İçeriklerine Müdahale:

Elektronik Sınır Vakfı’ndan avukat Lisa Femia, sosyal medya platformlarının üreme sağlığı içeriklerini sansürlemede giderek daha agresif hale geldiğini belirtti. Femia, bu durumun sağlık hizmetlerine erişimi sınırladığını ve kullanıcılar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İfade Özgürlüğü Tartışması:

Meta’nın içerik denetleme politikalarının hassas konularda kullanıcılar arasında güven kaybına yol açtığı görülüyor.

META’NIN AÇIKLAMASI

Meta sözcüsü, kürtaj içeriklerinin kaldırılmasının konuşma politikalarındaki değişikliklerden kaynaklanmadığını ve yalnızca platformun ilaç satışı kurallarının ihlali ile ilgili olduğunu belirtti. Şirket, yanlışlıkla kaldırılan içeriklerin en aza indirilmesi için çalışmalar yaptığını söylese de, bu açıklamalar kullanıcılar arasındaki tepkileri dindirmedi.