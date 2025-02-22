İnternet bankacılığı üzerinden milyonluk vurgun!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 13:13

Güncelleme: 22.02.2025 - 13:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir bankanın internet bankacılığı uygulamasına özellikle insanların uyuduğu gece saatlerinde yetkisiz erişim sağlayan ve 33 kişinin hesabındaki 5 milyon 416 bin lirayı çeken şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 37 şüphelinin izine rastlayan ekipler, zanlıların söz konusu paraları, kendilerine ait kripto borsa hesaplarına ya da 14 farklı banka hesaplarına yönlendirdiğini saptadı. Çalışmaların devamında şüphelilerin paraları ATM’lerden çektikleri belirlendi.

Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra tespit edilen 33 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.