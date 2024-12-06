İnternet üzerinden mühimmat satışına karşı uzmanlar Ortadoğu’yu işaret etti

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:14

Türkiye’de şiddet her geçen gün artıyor. Telegram gruplarında illegal satışlar gündeme gelirken son olarak uygulamada yer alan bazı gruplarda “el bombası” arandığı görüldü. Bir kullanıcı “El bombası var mı” diye sorarken diğer kullanıcıların ise “El yapımı patlayıcı yapımı var” ve “pimli mi?” şeklinde yanıtlar verdiği görüldü. Cumhuriyet konuya ilişkin emekli polis ve adli bilişim uzmanı İsa Altun ve güvenlik analisti Burak Yıldırım ile konuştu. Altun, “Özellikle Suriye, Irak ve İran üzerinden Türkiye’ye el bombası veya terör eylemlerinde ya da bireysel çatışmalarda, çetelerde kullanılan mühimmatlar karayoluyla giriyor. Hatta Balkan ülkelerinden de girdiği şekilde duyumlar alıyorum. Özellikle bunlar silaha erişimin bu kadar kolay olduğu sosyal medyada ya da diğer mesajlaşma gruplarında çıkıyor” dedi.

Altun, “Bunların çok kontrollü bir şekilde denetlenmesi lazım. Ortadoğu’daki kaos Türkiye’ye sirayet ediyor. Güvenlik tedbirini alması için özel birimlerin kurulması gerekiyor” diye konuştu.

‘DENETİM YAPILMIYOR’

Yıldırım ise “Kimlikleri ve meşguliyetleri belli olmayan kişi ya da grupların bu tür silahlara ve mühimmatlara ulaşmayı ve kullanmayı tasarlamaları asayiş sistemimizin derin çöküş içinde olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte mesaj içerikleriyle ilgili başka bir vahim durum da söz konusudur. Herhangi bir şekilde patlayıcı imal etme bilgi ve tecrübesine sahip vatandaşlar ve patlayıcı yapımında kullanılması muhtemel malzemelere erişimi olan kişiler kolluk ve istihbarat birimlerinin sürekli gözetimi altında tutulmalıdır. Ancak görünen o ki bu gözetim ve denetim faaliyetleri sorumlu kurumlarımızca yapılmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Bu tür silah ve mühimmatların dolaşıma girmeleri ve denetim dışı imalatları çevremizdeki güvenlik rejimlerinin çökmeleriyle doğrudan ilgilidir. En uzun kara sınırımız olan Suriye sınırımızın büyük kısmı HTŞ ve PYD/PKK gibi terör örgütlerince kontrol edilmekte. Patlayıcıların ve silahların daha erişilebilir hale gelmelerini bu örgütler mümkün kılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.