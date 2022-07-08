Koronavirüs hızlı test kitleri alarm veriyor: Kendinizi negatif sanıp ortalıkta dolaşabilirsiniz

08 Temmuz 2022 Cuma, 14:47

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kaldırılmasının ardından vaka sayıları yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran - 03 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.

Son haftalarda e-ticaret sitelerinden yapılan 'hızlı test kiti' satışlarda büyük bir artışın söz konusu olduğu belirtiliyor. Yurttaşlar kamu ya da özel hastanelerde koronavirüs testi olmak yerine güvenilirliği tartışmalı olan internetten satışı yapılan test kitlerine yöneliyor.

Bu durum güvenilirlik sorunu taşımasının yanı sıra toplum sağlığını da olumsuz etkiliyor. Öte yandan test kitlerinde elde edilen sonuç Sağlık Bakanlığı verilerinde yer almadığı için vaka sayısı konusunda da karışıklıkların yaşanması kaçınılmaz oluyor.

'YALANCI GÜVEN DUYGUSU'

Cumhuriyet ortaya çıkan tablonun sonuçlarını Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ile konuştu. Şenol, Test kitlerinin arasında kalite farklılıklarının olduğunu ve halk sağlığı tarafından onaylanmamış kitlerin sahte bir güven duygusu verdiğini belirtti. Salgını esas yayanların, test olmayanlar olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Test kitlerindeki en önemli sorun negatifliğin gerçek negatiflik olmaması. Kendinizi negatif sanıp ortalıkta dolaşabilirsiniz. Maskelerin çıkarılmaması gerekiyor" dedi.

'BAMBAŞKA BİR VARYANT GELECEK'

Prof. Dr. Şenol, kamuoyunun gündeminde olan salgının yeni varyantla birlikte daha fazla bulaşıcı olması konusuna da değindi. Koronavirüs salgınının yeni varyantının kızamık bulaşıcılığına yakın düzeyde bir bulaşıcılıkta olduğunu ve böyle bir virüsle maskesiz baş edebilme şansının olmadığını aktaran Davutoğlu, aşıların etkisinin her varyantta azaldığını belirtti.

Salgın yönetiminin çok katmanlı ve toplum yararı düşünülerek yapılması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, ‘Hayat normale dönecek diye zorlama ile virüs unutuldu. Ortaya bu tablo çıktı. Salgın politik tartışmaların bir aracı haline geldi. Bakanlık sağlıklı veriler sunmuyor. Öte yandan yeni ve bambaşka bir varyant gelecek, önümüzdeki sonbaharı hiç parlak göremiyorum’ ifadelerini kullandı.