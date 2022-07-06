Katar'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle maske yeniden zorunlu oldu
Katar'da Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.
Katar resmi ajansı QNA’nın haberine göre, Kovid-19'la ilgili çalışmalar yürüten Halk Sağlığı Konseyi bugün Bakanlar Kuruluna sunum yaptı.
Gelişmeleri değerlendiren Bakanlar Kurulu, yarından itibaren kapalı mekanlarda maske takmanın yeniden zorunlu olmasına karar verdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, tüm Katarlılar bu karara dikkatle uymaya çağrıldı.
Açıklamada Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle getirilen maske zorunluluğunun hastaneler, toplu taşıma araçları, camiler, spor salonları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve sinemalar gibi kapalı mekanları kapsadığı belirtildi.
Bakanlık ayrıca ülkede bugün 637 Covid-19 vakası kaydedildiğini, toplam aktif vaka sayısının da 5 bin 78 olduğunu bildirdi.
Katar'da maske takma zorunluluğu mayıs ayında kaldırılmıştı.
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