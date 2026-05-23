'İntihar' denilmişti… Dorukhan Büyükışık dosyasında 8 yıl sonra tutuklama!

Narlıdere’de 2018’de “intihar ettiği” ileri sürülen Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümünde 'cinayete karıştıkları' iddiasıyla İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan beş sanık için yakalama kararı çıkartıldı.

8 YILLIK DOSYADA DÖNÜM NOKTASI

8 yıl sonra bir ilk niteliğinde olan karar sonrasında yakalanan beş sanık, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanlığı’nca yeniden başlatılan soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden yakalananların jandarmadaki sorgu süreci devam ederken, dün yeni gelişme yaşandı.

T24'te yer alan habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca elde edilen yeni deliller sonrasında ikinci kez başlatılan Dorukhan Büyükışık’ın ölümü hakkındaki soruşturmada savcılık tutuksuz yargılanan beş sanıkla ilgili savcılık harekete geçti.

5 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Savcılık, daha önce İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürme” iddiasıyla yargılanan beş sanık hakkında mahkemeden yeni talepte bulundu.

Haziran 2025’te yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede isimleri geçen ve cinayetin işlendiği Tanyer İnşaat adlı firmanın Bulut Orman Evleri adlı projesinde çalışan gece bekçileri Hüseyin Kaya, Hulusi Aras, Tayfun Çakmakçı ve Ali Gülbaşı ile operatör Bilal Çelik için yargılamayı yürüten mahkemece yakalama kararı çıkartıldı.

Savcılığın, mahkemeye gönderdiği talep yazısında halen tutuksuz yargılanan beş sanıkla ilgili “kasten öldürme”, “suç delillerini yok etme, gizleme ve yer değiştirme” ile “yalan tanıklık” suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verildiği belirtildi.

DELİLLER İNCELENDİ

Savcılık yazısında, tanıklar S.Y. ve İ.S.’nin ifadeleri, olay tarihinde Dorukhan Büyükışık’ın kullandığı 06 ABU 680 plakalı araca ait polnet log kayıtları, cinayet mahalli olan Bulut Orman Evleri Sitesi’ne ait yapı denetim raporları ve yapı denetim fotoğrafları, güncel temin edilen HTS / Baz dökümlerine ilişkin jandarma personelince tanzim edilen tutanaklar, V.Ş.’ye ait SGK dökümleri, V.Ş.’nin çalıştığı firmadan elde edilen bilgi ve belgeler ve V.Ş.’nin kullandığı araçlara ait PTS kayıtları delil olarak aktarıldı.

Yazılı talebi değerlendiren İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın sanıkları olan Hüseyin Kaya, Hulusi Aras, Tayfun Çakmakçı ve Ali Gülbaşı ile Bilal Çelik hakkında yakalama kararı verdi. Karar, uygulanmak üzere savcılığa teslim edildi.

Karar uyarınca beş şüphelinin gözaltına alınması amacıyla savcılıkça, soruşturmayı yürüten İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na talimat verildi. Dosyada adı geçen beş sanık dün yakalanarak mahkemeye çıkartıldı. Haklarındaki yakalama kararı yüzlerine okunup savunmaları alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.