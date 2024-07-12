İntihar eden hekim Uğurcan Ağcaoğlu anıldı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:33

Güncelleme: 12.07.2024 - 15:33

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan ve salı günü intihar eden asistan hekim Dr. Uğurcan Ağcaoğlu anıldı. Görev yaptığı hastanenin bahçesinde düzenlenen anmaya İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Ceyhun Özyurt, yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. Şükrüye Kaplan, Dr. F.Yüce Ayhan, Manisa Tabip Odası yöneticileri, Hekim Birliği Sendikası MYK üyeleri ile İzmir ve Manisa Şube temsilcileri, İzmir Aile Hekimleri Derneği yöneticileri, İzmir SES 1 ve 2 no’lu şubeler, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi ve Sağlık İş Sendikası temsilcileri katıldı.

Anma etkinliğinde söz alan Dr. Yüksel “Sözün bittiği yerdeyiz bir kez daha genç bir meslektaşımızı, bir hekimi yitirmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hemen öncesinde asistan hekimler mutsuz, umutsuz demiştik birkaç gün önce meslektaşlarımızı sıkan, bunaltan koşulların farkındayız. Üzerinde düşünülmesi, konuşulması, gereken pek çok şey var ama bugün sadece yitirdiğimiz arkadaşımızı, meslektaşımızı anmak için buradayız. Dilimiz sessiz ama yüreğimiz çığlık çığlığa” dedi.

Saygı duruşunun ardından poliklinik girişinde toplanmış kalabalık alkışlarla tıp fakültesi bahçesinde bulunan Dr. Ersin Aslan anıtına yürüyerek Ağcaoğlu’nun fotoğrafının da yerleştirdiği anıta çiçek bıraktı.