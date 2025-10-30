İntihar şüphesi var: Balıkesir KYK'de düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, 29 Ekim Çarşamba gecesi Balıkesir'deki KYK kız yurdunda meydana geldi.

Rektörlük tarafından üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi'nde okuyan 2. sınıf öğrencisi Azra Dorak olarak açıklanan öğrencinin yurt binasının 3. katındaki balkondan aşağı düştüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

NOT BIRAKTI

İddiaya göre, öğrencinin "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" diye not bıraktığı öğrenildi.

Olay hem yurtta kalan öğrencileri hem de şehir sakinlerini derin üzüntüye boğdu.