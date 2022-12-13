İPA, İstanbul’daki ev kadınlarının yaşam koşullarını inceledi: Her beş kadından biri 18 yaşından önce evlendi

13 Aralık 2022 Salı, 12:45

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul’daki ev kadınlarının yaşam koşullarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini analiz eden araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada İstanbul’un çeşitli semtlerinde yaşayan ve farklı sosyoekonomik grupları temsil eden 2 binin üzerinde ev kadını ile görüşüldü. Araştırmaya göre İstanbul’da ev kadınlarının yalnızca yüzde 32’si İstanbul doğumlu ve her beş ev kadınından biri 18 yaşından önce evlendi. Sonuçlara göre genç kadınlarda erken evlilik oranı belirgin şekilde düşmeye başlarken eğitim düzeyi ise giderek artıyor.

YÜZDE 55’İ ANCAK KIT KANAAT GEÇİNEBİLİYOR

Araştırma kapsamında kadınlara, ‘Geçtiğimiz ay geçinebildiniz mi?’ sorusu yönetildi. Kadınların yüzde 55’i “Kıt kanaat” geçinebildiğini, yüzde 13’ü “pek geçinemediğini”, 23’üyse en temel bazı ödemeleri bile yapamadığını belirtti. Çalışma hayatlarıyla ilgili konularda, her iki ev kadınından birinin daha önce hiç ücretli çalışma deneyimi olmadığı ortaya çıktı. Rapora göre ev kadınlarının yüzde 35’inin ücretli çalışma deneyimi olsa da yüzde 30’u doğumdan sonra, yüzde 27’si ise evlilikten sonra işi bıraktı. Raporda, “Evlilik ve annelik neredeyse her üç kadından birini iş hayatından uzaklaştırarak ev kadını yapmış” ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 73’ÜNÜN KENDİ SİGORTASI YOK

Raporda sosyal güvenceye sahip kadınların yüzde 73’ü eşi üzerinden, yüzde 11’i kendi işinden dolayı sigortası olduğu sonucuna varıldı. Rapora göre kadınların sosyal güvenceye erişimi büyük oranda eşlerinin işgücü piyasasındaki statüsüne bağlı olduğu ortaya çıktı.

EV İÇİ SORUMLULUKLARI KADINLARDA

Rapora göre ev kadınları yaşadıkları hanelerde orantısız bir şekilde ev içi sorumluluk üstleniyor. Çocuklara bakma oranı kadınlarda yüzde 71’ken eşlerinin çocuk baktığını söyleyen kadınların oranı yüzde 13’te kalıyor. Çocukların dersleri ile ilgilenmek de yine kadınların işi kabul ediliyor. Kadınların yalnızca yüzde 35’i ev işlerinde kendilerine ‘yardım eden’ biri/birileri olduğunu belirtti.

KADINLARIN YÜZDE 34’Ü TATİL YAPMIYOR

Araştırmada kadınların yüzde 54’ü henüz yaşadıkları yere göre İstanbul’un diğer yakasını görmediğini belirtti. Kadınların yüzde 34’ü tatil yapmadıklarını, yüzde 48’i ise tatilini memleketinde geçirdiğini belirtti. Kadınların sadece yüzde 16’sı tatil beldelerine gidebildiğini ifade etti. Görüşülen kadınların yalnızca yüzde 6’sı eğlence mekânlarına giderken, konsere gidenlerin oranı yüzde 5’te, sinemaya gidenlerinki yüzde 12’de kaldı. Ev kadınlarının sıklıkla yaptığı faaliyetlerin başında yüzde 51 oranla ‘çocuklarla birlikte oyun parkına gitmek’ geldi. En çok Anne Kart ve Halk Süt kullanıldı

Rapora göre, İstanbul’daki ev kadınlarının en fazla yararlandığı İBB hizmetleri, Anne Kart ve Halk Süt. Kadınların yararlandığı diğer sosyal destekler çeşitli kamu kurumlarının sağladığı gıda kartları, dul maaşı, süt ve doğum ödeneği, engelli maaşı, engelli bakım aylığı ile birlikte Kaymakamlıkların sağladığı kömür ve erzak paketleri oldu. İSTANBUL