İrade gaspı yapan AKP'nin yeni icraatı: Atatürk ve Türk bayrağını kaldırdılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan CHP'nin aday göstermediği başkanvekilliği seçimini AKP'nin adayı kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili, Şahin Biba oldu.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’ye geçmeden önceki ve sonraki internet sitesi anasayfasını paylaştı. Paylaşımlarda, belediyenin AKP’ye geçmesinin ardından sitedeki Atatürk ve Türk bayrağı görselinin kaldırıldığı görüldü.

Pehlivan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Başkanı tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP’ye geçti.

Aşağıda iki kare var. Birincisi, belediyenin bugünkü anasayfası. İkincisi, önceki anasayfası (Internet Archive’den alınan Mart ekran görüntüsü)…

"TÜRK BAYRAKLI VE ATATÜRKLÜ KARE BUGÜN ARTIK YOK"

Önceki anasayfada belediye logosunun hemen yanında sabit şekilde yer alan Türk bayraklı ve Atatürklü kare, bugün artık yok.

Soru şu: Resmi sitede sabit olan Türk bayraklı ve Atatürklü kare, ne zaman ve neden kaldırıldı? Derdiniz nedir?"