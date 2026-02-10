Irak açıklaması gündemde: DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan Hakan Fidan'a tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatimoğulları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak konusunda yaptığı açıklamada, "Suriye'ye bakıp ders çıkarmalılar. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı da var" şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"SÜRECİN RUHUNA UYGUN GÖRMÜYORUZ"

"Tabii bu sürecin ilerlemesinde sıklıkla başta Hakan Fidan olmak üzere hükümet yetkililerinden yapılan açıklamalarda sürekli Suriye'nin beklendiği ifade edildi. Biraz önce grupta da ifade ettiğimiz gibi Suriye'de atılan adımlar ve 30 Ocak Mutabakatı'nın hayata geçmesiyle beraber süreç çok ciddi bir biçimde hafifledi. Biz hafiflemiş olan bu süreçte yol alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu haftadan itibaren Türkiye'nin temel gündemi ve temel konusunun komisyonun çalışmaları ve yeni atılacak somut adımların olmasını beklerken Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu bu açıklamayı son derece talihsiz buluyoruz. Adeta haritadan bakarcasına yeni arızalar nasıl yaratılabilir, yeni yokuşlar nasıl üretilebilir diye bakılıyor. Yaptığı bu açıklamayı bu sürecin ruhuna uygun olarak görmüyoruz. Biz bölgesel düzeyde barışın ilerlemesi için daha yapıcı adımların atılmasını beklemekteyiz."

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

"DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunuldu mu? Netleşen bir tarih var mı?" sorusuna Hatimoğulları, "Heyetimizin programında Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşme var fakat bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz bir bilgimiz yok. Bununla ilgili bir gelişme oldukça Heyetimiz ve parti sözcülerimiz bunları sizlerle paylaşacaklar. Resmi talepte henüz bulunulmadı ama bir görüşme talebinin olduğu zaten herkesçe biliniyor. Basın da bunu defalarca yazdı. Bu gerçekleştiği zaman sizlerle tarihini paylaşacağız" yanıtını verdi.