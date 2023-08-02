Irak, 'Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceği' iddialarını yalanladı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 18:10

Güncelleme: 02.08.2023 - 18:52

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Avvadi, "Irak ile Kuveyt arasındaki sınırların çizilmesi meselesi 2003 sonrası siyasi malzeme haline geldi.” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki sınırların 1994 yılında çizildiğini hatırlatan Avvadi, bunun daha sonra gelen hiçbir hükümet tarafından değiştirilmediğini kaydetti.

Avvadi, bu konuyla ilgili tartışmalar ve iddiaların asılsız olduğunu, bunların “siyasi malzeme ve şantaj" amaçlı kullanıldığını savundu.

Irak’ta son zamanlarda özellikle sosyal medyada, Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceğine ilişkin iddialar gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Ülkenin güneyindeki Basra’da bir grup gösterici söz konusu iddiaları protesto etmeye hazırlanıyor.