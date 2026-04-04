Irak’ta petrol sahasına İHA saldırısı

ABD-İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları sürerken bölgedeki ülkelerde güvenlik sorunları yaşanmaya devam ediyor. Irak’ın güneyindeki Meysan vilayetinde faaliyet gösteren ve ABD’li Baker Hughes şirketi tarafından işletilen Buzurgan petrol sahasına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.

Güvenlik kaynakları, saldırıda 6 adet İHA’nın kullanıldığını kaydetti. Kaynaklara göre saldırıda, ABD’li şirketin petrol sahası içinde bulunan kompleksi ve sahada faaliyet gösteren diğer yabancı şirketler hedef alındı. Kaynak, saldırının yalnızca maddi hasara yol açtığını belirterek olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Iraklı yetkililer bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirirken, saldırıda kullanılan İHA’lar ve olaydan sorumlu kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturma başlatıldığını aktardı.