Irak’ta petrol sahasına İHA saldırısı

4.04.2026 23:05:00
İHA
Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde faaliyet gösteren ve ABD'li bir şirket tarafından işletilen Buzurgan petrol sahasına 6 adet insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları sürerken bölgedeki ülkelerde güvenlik sorunları yaşanmaya devam ediyor. Irak’ın güneyindeki Meysan vilayetinde faaliyet gösteren ve ABD’li Baker Hughes şirketi tarafından işletilen Buzurgan petrol sahasına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.

Güvenlik kaynakları, saldırıda 6 adet İHA’nın kullanıldığını kaydetti. Kaynaklara göre saldırıda, ABD’li şirketin petrol sahası içinde bulunan kompleksi ve sahada faaliyet gösteren diğer yabancı şirketler hedef alındı. Kaynak, saldırının yalnızca maddi hasara yol açtığını belirterek olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Iraklı yetkililer bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirirken, saldırıda kullanılan İHA’lar ve olaydan sorumlu kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturma başlatıldığını aktardı.

İlgili Konular: #petrol #ırak #İran