Irak'ın kuzeyinde TSK üssüne 'iki drone saldırısı' iddiası: Dronelar düşürüldü

22 Temmuz 2022 Cuma, 12:22

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta bulunan Bamerni askeri üssüne iki drone ile saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

Iraklı bir güvenlik kaynağı, Bamerni’deki TSK askeri üssünün bugün sabah saatlerinde iki drone tarafından hedef alındığını iddia etti.

Güvenlik kaynağı, iki İHA'nın hedeflerine ulaşmadan TSK tarafından vurulduğunu söyledi.

Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.

Geçtiğimiz günlerde Duhok'ta bulunan bir turistik köye bir top saldırısının gerçekleşmesinin ardından İran destekli milisler ve PKK'lı teröristler Türkiye'ye tehditlerde bulunarak, Irak'ın kuzeyinde yer alan TSK üslerini hedef alacaklarını öne sürmüştü.