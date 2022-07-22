Irak'ın kuzeyinde TSK üssüne 'iki drone saldırısı' iddiası: Dronelar düşürüldü
TSK'nın Irak'ın kuzeyinde yer alan Bamerni askeri üssüne iki drone ile saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta bulunan Bamerni askeri üssüne iki drone ile saldırı düzenlendiği öne sürüldü.
Iraklı bir güvenlik kaynağı, Bamerni’deki TSK askeri üssünün bugün sabah saatlerinde iki drone tarafından hedef alındığını iddia etti.
Güvenlik kaynağı, iki İHA'nın hedeflerine ulaşmadan TSK tarafından vurulduğunu söyledi.
Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.
Geçtiğimiz günlerde Duhok'ta bulunan bir turistik köye bir top saldırısının gerçekleşmesinin ardından İran destekli milisler ve PKK'lı teröristler Türkiye'ye tehditlerde bulunarak, Irak'ın kuzeyinde yer alan TSK üslerini hedef alacaklarını öne sürmüştü.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Ankapark referanduma gidiyor
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı