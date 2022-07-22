Irak'ın kuzeyinde TSK üssüne 'iki drone saldırısı' iddiası: Dronelar düşürüldü

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde yer alan Bamerni askeri üssüne iki drone ile saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 12:22
Irak'ın kuzeyinde TSK üssüne 'iki drone saldırısı' iddiası: Dronelar düşürüldü
Abone Ol google-news

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta bulunan Bamerni askeri üssüne iki drone ile saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

Iraklı bir güvenlik kaynağı, Bamerni’deki TSK askeri üssünün bugün sabah saatlerinde iki drone tarafından hedef alındığını iddia etti.

Güvenlik kaynağı, iki İHA'nın hedeflerine ulaşmadan TSK tarafından vurulduğunu söyledi.

Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.

Geçtiğimiz günlerde Duhok'ta bulunan bir turistik köye bir top saldırısının gerçekleşmesinin ardından İran destekli milisler ve PKK'lı teröristler Türkiye'ye tehditlerde bulunarak, Irak'ın kuzeyinde yer alan TSK üslerini hedef alacaklarını öne sürmüştü.


TSK ırak pkk
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler