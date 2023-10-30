Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ın batısında yer alan Anbar’da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, 4 roketin üsse fırlatıldığını belirtti.
Saldırı sonrası bölgede arama tarama faaliyetleri başlatan güvenlik güçleri, Anbar’a bağlı el-Sersar bölgesinde roket rampası bulurken, saldırının üste hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi vermedi.
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere 17 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında en az 14 saldırı düzenlendi. Irak’ta yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.
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