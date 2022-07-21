Irak'tan Türkiye çıkışı: Irak halkından özür dilemeli ve tazminat ödemelidir

21 Temmuz 2022 Perşembe, 19:06

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye'ye ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fuad Hüseyin, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyindeki "askeri operasyonlarını durdurmasını ve Irak halkından özür dilemelisini" istedi.

Hüseyin, "Türkiye ve PKK kendi iç çekişme ve çatışmalarını Kürdistan Bölgesi topraklarına taşıyor. Türkiye, Irak'taki askeri operasyonlarını durdurmalı, Irak halkından özür dilemeli, şehit ve yaralıların ailelerine tazminat ödemeli ve tazmin etmelidir" ifadelerini kullandı.

'ASKERİ OPERASYONLARIN SÜRMESİ KABUL EDİLEMEZ'

Fuad Hüseyin, Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak topraklarındaki askeri operasyonlarının durdurulması için tüm diplomatik yollara başvuracağını dile getirdi.

Hüseyin, "meşru müdafaa konusunun hukuki bir görev ve uluslararası hukukun bir parçası" olduğunu belirterek, "Türk hükümeti ve Türk ordusu kendilerini savunacaklarını söylüyor. Ancak huzur içinde bir köyü bombalayıp sivilleri ve turistleri öldürmek meşru müdafaa değil" dedi.

Hüseyin, Türkiye ile Irak’ın çok çeşitli alanlarda iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, Türkiye ile Irak arasındaki sorunları çözmek için her zaman "diyalog" seçeneğini esas aldıklarını ifade etti.

Hüseyin ayrıca, "Irak topraklarında askeri operasyonların devam etmesi kabul edilemez. Askeri operasyonlar ve Türk ordusu ile PKK arasındaki çatışma temelde bir iç çatışmadır, IKBY ve Irak'a ihraç edilmiştir. Sonuçları ise Irak halkı için bir felakettir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinin Derkar kasabasına bağlı "Perex turistik köyü" öğlen saatlerinde saldırıya uğradı.

Turistik köye isabet eden dört top mermisi sonucunda 9 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Terör destekçisi ve bağlı yayın organları başta olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin "Dohuk'ta düzenlediği bombardımanla sivilleri hedef aldığı" iddia edildi.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin olarak "Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.