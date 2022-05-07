İran Ammar Karargahı: Türk askeri üslerini hedef aldık

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:20

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib'in kardeşi olan Ammar Karargahı Başkanı Mehdi Taib'in bir ses kaydı yayınlandı.

İran Uluslararası Ajansı'nın ( İran Internatıonal) aktardığı ses dosyasına göre, Ammar Karargahı Başkanı Mehdi Taib, Türkiye'yi de ilgilendiren bazı konularda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'TÜRK ÜSLERİNİ BİZ VURDUK'

Mehdi Taib, Irak'ta konuşlu Türk askeri üslerinin kendileri tarafından bizzat hedef alındığını söyledi.

Taib, Irak'ta terör örgütü PKK'nın Türk askeri üslerine saldırdığını söyleyen bir gazeteciye, "PKK değil biz vurduk" yanıtını verdi.

'İRAN MECLİS BAŞKANI BİRÇOK KEZ TÜRKİYE'YE GİTTİ'

Aktarılan ses dosyasına göre Mehdi Taib, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın daha önce birçok kez Türkiye'ye gittiğini ifade ediyor.

Taib, Muhammed Bakır Galibaf ve ailesinin Türkiye'ye ziyaretinin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kayınbiraderi Meysam Nili tarafından ifşa edildiğini ileri sürüyor.

Taib ayrıca, Kalibaf ve ailesinin son yurtdışı ziyareti öncesinde önce Suriye'ye sonra da Türkiye'ye gittiklerini söyledi.

PENTAGON: İRAN DESTEKLİ MİLİSLER TÜRK ÜSLERİNE SALDIRILARINI ARTIRDI

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), geçtiğimiz günlerde Pentagon Başmüfettişliğine, İran destekli milislerin Irak’ta Türkiye’ye karşı terör örgütü PKK ile iş birliği yaptığını ve Türk üslerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

DIA'nın PKK ile ilgili değerlendirmesi şu şekilde yer aldı:

"İran destekli milisler, Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine yönelik saldırılarını artırdı. DIA, milislerin, PKK mevzilerine yönelik Türk hava ve İHA saldırılarına yanıt olarak, ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile koordineli çalıştıklarını değerlendirdi. Söz konusu milisler, Türk eylemlerine karşı giderek daha çok ses çıkarmaya başladı ve Irak ile Suriye'deki Türk askeri üslerine roket saldırıları başlattı. Şubat'ta Irak'ın kuzeyinde PKK'yı hedef alan Türk hava saldırılarının ardından, İran ile iş birliği içinde olan yeni bir milis grubu Musul'un kuzeyindeki bir Türk üssüne roket saldırısı düzenledi."