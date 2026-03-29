İran’da ABD ve İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen 41 kişi gözaltına alındı

İran’da ABD ve İsrail bağlantılı kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Loristan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eyalette yürütülen operasyonlarda, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu şüphelilerden 16’sının bazı hassas ve askeri alanların izinsiz görüntülerini çekmek ve muhalif medya organlarıyla iş birliği yapmak, 19’unun ise yanlış haber yayma ve kamuoyunda güvensizlik oluşturmak suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

DOĞU AZERBAYCAN’DA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, Doğu Azerbaycan eyaletinde İsrail ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerden ikisinin İsrail bağlantılı medya ağıyla irtibat kurarak saldırı noktalarına ilişkin bilgileri aktardığı ve terör örgütü gruplarla bağlantı kurarak eyaletteki önemli noktaların bilgilerini yurt dışına iletmeyi planladıkları ifade edildi.

Şüphelilerden birinin yurt dışındaki rejim karşıtı bir grupla bağlantılı olduğu, görev amacıyla İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı ve Tebriz’e ulaştıktan kısa süre sonra gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan diğer 3 kişinin ise Mossad ile bağlantı kurarak eyaletteki askeri bölgelerin koordinatlarını topladığı ve bu bilgileri doğrudan söz konusu servise ilettiğinin tespit edildiği kaydedildi.