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İran’dan gelen aracın gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi

İran’dan gelen aracın gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi

6.07.2026 20:39:00
Güncellenme:
DHA
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İran’dan gelen aracın gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası’nda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmiş toplam 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
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İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araçtan şüphelenen ekipler, yakın takibe aldı.

X-ray taraması ve narkotik köpeklerin de katıldığı detaylı aramalarda, aracın tavan ve yan döşemelerinin içerisine gizlenmiş bölmeler tespit edildi.

Görevliler tarafından sökülen tavan ve yan döşemelerde 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye ve araca ekiplerce el konulurken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #uyuşturucu #İran