İran İstanbul Baskonsolosluğu önünde eylem: 'İdamlar durdurulsun, baskılar sona ersin!'

Demokratik Kurumlar Platformu adına İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde akşam saatlerinde eylem ve açıklama yapıldı. Açıklamada, "İnsanlık ve demokrasi düşmanı İran İslam Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana Kürt halkına yönelik baskı, inkâr ve imha politikalarını sürdürmektedir. En küçük bir demokratik hak talebini dahi idamlarla, tutuklamalarla ve ağır baskılarla susturmaya çalışan molla rejimi, bugüne kadar on binlerce Kürt gencini katlederek çürümüş ve halk düşmanı yönetimini ayakta tutmaya çalışmıştır" denildi.

Baskıcı rejimlerin halkların kardeşliği ve demokratik yaşam yerine, Kürt halkını her zaman bir tehdit olarak gördüğünün belirtildiği açıklamada, "Irak'ta Saddam rejimi, Suriye'de Esad rejimi ve İran'da molla iktidarı; Kürtlerin kimliğini, dilini, kültürünü ve demokratik taleplerini bastırmak için bütün politikalarını Kürt düşmanlığı üzerine kurmuştur. Kürt halkını kendi topraklarında mülteci haline getirmek, iradesiz bırakmak ve yok etmek isteyen bu anlayış; savaş, sürgün, infaz ve asimilasyon politikalarıyla bölgeyi yıllardır karanlığa sürüklemektedir" ifadelerine yer verildi. Açıklama şu görüşlerle devam etti:

"HALK DÜŞMANI ER GEÇ YENİLMEYE MAHKUMDUR"

"Ancak tarih göstermiştir ki halk düşmanı rejimler er ya da geç yenilmeye mahkûmdur. Saddam diktatörlüğünün sonunu da, Esad rejiminin çöküşünü de bütün dünya ibretle izlemiştir. Bugün İran'da yaşanan kriz ve demokratikleşme taleplerine karşı sürdürülen baskılar da aynı şekilde molla rejiminin sonunu hazırlamaktadır.

2022 yılında Jina Mahsa Amini'nin İran ahlak polisi tarafından katledilmesi, yalnızca İran'da değil bütün dünyada büyük bir öfke ve direniş dalgası yaratmıştır. 'Jin, Jiyan, Azadi' sloganı dünyanın dört bir yanında yankılanmış; bu slogan yalnızca bir sesleniş değil, kadın özgürlüğünü, halkların eşitliğini ve baskıcı rejimlere karşı direnişi ifade eden evrensel bir yaşam felsefesine dönüşmüştür.

"ABD VE İSRAİL İLE YAŞANAN GERİLİMLER KARŞISINDA ZAYIFLAYAN MOLLA REJİMİ..."

Kuruluşundan bu yana Kürtlere yönelik idam politikalarını sürdüren İran rejimi, bugün uluslararası alanda yaşadığı siyasal sıkışmışlığı yine Kürt halkına yönelttiği saldırılarla aşmaya çalışmaktadır. ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimler karşısında zayıflayan molla rejimi, içeride ise baskıyı daha da artırmakta; demokratik hak taleplerini yok sayarak Kürt gençlerini, siyasetçileri ve aktivistleri hedef almaktadır. Uydurma dosyalar, hukuksuz yargılamalar ve göstermelik mahkemelerle alınan hızlı kararlar sonucu idamlar sistematik biçimde hızlandırılmaktadır. Bugün İran'da uygulanan siyasi infazlar yalnızca Kürt halkına değil; insan haklarına, demokrasi ve ve insanlık değerlerine yönelik açık bir saldırıdır. Sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır"

Açıklama İran rejemine yönelik şu çağrıyla sona erdi:

"Bizler buradan İran molla rejimine sesleniyoruz: Kürt halkına yönelik idamları derhal durdurun! Siyasi tutsaklar üzerindeki baskılara son verin! Demokratik hak taleplerini kriminalize etmekten vazgeçin!

Uluslararası kamuoyuna, insan hakları örgütlerine ve demokrasi güçlerine de çağrımızdır: İran'da gerçekleşen idamlara sessiz kalmayın. Kürt halkına yönelik yürütülen bu baskı ve infaz politikalarına karşı açık tavır alın. İnsan hakları ihlallerinin takipçisi olun ve İran rejimi üzerindeki uluslararası baskıyı artırın.

Kürt halkı yalnız değildir. Kürtler, Ortadoğu'da demokratik yaşamın, halkların kardeşliğinin ve özgür geleceğin en güçlü dinamiklerinden biridir. Hep birlikte bu katliamlara karşı ses çıkaralım, idamları durduralım ve insanlık değerlerini savunalım. Kürt halkı yalnız değildir! İdamlara karşı sessiz kalmayacağız!"