İran, Türk şoförlerinin geçişine engel çıkarıyor

Yayınlanma: 14.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00

15 gündür orada olduklarını belirten 300 Türk şoförü, soğukla ve açlıkla mücadele ediyor. 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştuğuna dikkat çekiliyor. Şoförler, eksi 20 dereceye varan soğukta, araçlarını çalıştırarak ısınmaya çalışıyor.

Çektikleri videoda tepkilerini dile getiren şoförler, uzun TIR kuyruğunu göstererek şu eleştirileri dile getiriyor: “Buradan Türkiye’ye kadar bütün İran arabası. Bir tane Türk arabası yok. Burada perişanız.”

İran’ın bu keyfi tutumuna dikkat çeken İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “İran, Türk TIR şoförlerine adeta eziyet ediyor. Hem fiziki hem de psikolojik baskı altındalar. 15 gündür çözüm bulunamamış. Hem İran’ın sınır kapısındaki keyfi uygulamaları hem de Türk yetkililerinin sessizliği kabul edilemez” dedi.