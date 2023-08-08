İran'dan Güney Kore'ye uyarı: ''Döviz kaynaklarını serbest bırakın...''

Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:09

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:40

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Feda Hüseyin Maliki, İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuştu. Maliki, İran'ın Güney Kore'de bloke edilen parasının serbest bırakılmasının yasal takibine ilişkin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Meclis Başkanlığına bir mektup gönderdiğini belirtti.

Konunun uzun süredir hem Meclis hem hükümetin gündeminde olduğunu aktaran Maliki, "Güney Kore, birçok kez borcunu ödemeye hazırlandı ancak İranlı yetkililer arasında Güney Kore'nin bunu Amerikalıların izni olmadan yapmayacağına dair bir endişe, güvensizlik vardı" dedi.

Tahran'ın döviz kaynaklarının serbest bırakılması için Güney Kore'ye uyarıda bulunduğunu belirten Maliki, "Bu 7 milyar dolarlık borcun ödenmemesi halinde İran'ın sessiz kalmayacağını ve Korelilerin aleyhine birçok seçeneği kullanacağımızı defalarca bildirdik" ifadelerini kullandı.

İran'ın Mali Eylem Görev Gücü'ndeki (FATF) konumunun uluslararası bankaların Tahran ile işbirliği yapmaktan kaçınmasına neden olabileceğine dair değerlendirmelere de işaret eden Maliki, "Bu Güney Kore'nin ortaya attığı bir bahane. Borcu olan birçok ülke ile ödeme düzenlemeleri yapıldı. Eğer bu işi yapmazlarsa (varlıkları serbest bırakmazlarsa) Güney Kore'nin İran'da birçok ürünü olduğu için bu ürünlere yaptırım uygulanması Güney Kore için bir risk teşkil edecektir" diye konuştu.

'İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle varlıklarına erişemiyor...'

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan 7 milyar dolarlık dövizine ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

Güney Kore'nin "The Korea Economic Daily" gazetesi 30 Mayıs'taki haberinde, İran'ın Güney Kore'de tutulan 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını sağlamak için Washington ile Seul arasında görüşmeler yapıldığını yazmıştı.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA da 6 Haziran'da yayımladığı haberinde, Tahran'ın, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle Irak'ta 10 milyar dolar ve Güney Kore'de 7 milyar dolar dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu. Haberde mutabakatın, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın 29 Mayıs'ta Tahran'a yaptığı ziyaret ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün Umman ziyareti sırasındaki temaslarda sağlandığı kaydedilmişti. Buna karşılık bu konuda şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı.

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülke dışında dondurulan mali varlıkların serbest bırakılması konusunda yapıcı görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonuçlandığı an Merkez Bankası aracılığıyla bilgi verileceğini duyurmuştu.