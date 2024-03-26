İran’lı kadın Türkiye ye gelirken öldürüldü...‘Sürekli şiddet görüyordu’
İran’ın Urmiye şehrinde yaşayan 27 yaşındaki öğretmen Ziba Sayyad, 10 Mart günü eski eşi Celal Sayyad tarafından öldürüldü.
İran’ın Urmiye şehrinde yaşayan 27 yaşındaki öğretmen Ziba Sayyad’ın tasarım kursunda öğrencilerinin gözü önünde öldürüldüğü belirtilirken ailesi adalet çağrısında bulundu. Cumhuriyet konuya ilişkin Ziba Sayyad’ın kardeşi Sercan Padişahoğlu ile konuştu.
Padişahoğlu, “Ablam resim öğretmeniydi. Evliyken eşinden şiddet görüyordu bu yüzden boşandı. Olaydan önce ablam beni aradı ve ‘Mahkeme bitti, hâkim boşanmayı kabul etti, artık 3 haftaya Türkiye’ye yanına geliyorum” dedi. Ancak Celal Sayyad ablamı kurs verdiği yere kadar takip ederek tasarım kursunda öğrencilerinin gözü önünde öldürdü. Celal Sayyad sonra olay yerinden kaçtı ve hâlâ bulunamadı” diye konuştu.
Padişahoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ziba Sayyad, 3 yıl önce ailesine burada kendisine şiddet uygulandığını ve ölümle tehdit edildiğini bildirmiş ve babası polisle birlikte Ziba Sayyad’ı o evden çıkarmıştı. Boşanmak için mahkemeye başvuran Ziba Sayyad, katledilmeden 10 gün önce mahkeme, boşanma kararını kabul etmişti. Evliliğinde şiddet vardı ve hep bana anlatırdı. Şu an tüm hayatım benim için durmuş gibi. Sadece fiziken varım.”
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