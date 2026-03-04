İranlılar Türkiye'den ülkelerine dönüyor: 'Trump'ı ve Netanyahu'yu pişman edeceğiz, onları yakacağız'

28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları 5'inci gününde devam ediyor. İstanbul'da bulunan İranlılar da aile ve yakınlarının yanına gidiyor.

Otobüslerle ülkelerine gitmek için yola çıkan İranlılar, İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi.

İran'a yakınını gönderen bir kişi, "İstanbul'da yaşıyorum. Şu an geri dönmeyeceğim. Bizim vatandaşlar İran'a dönecek. Gitmeyi bekliyorum" dedi.

"TRUMP'I VE NETANYAHU'YU PİŞMAN EDECEĞİZ"

İran'a yolcu götürecek olan otobüs şoförü Recep Bakiri, "Pişman olacaklar, yapacak bir şeyleri yok. Biz İran milleti olarak onları orada yakacağız. Gemilerini oraya dikeceğiz. Trump'ı da oraya dikeceğiz, biz İranlıyız. Bizim silahlarımız var, dilimiz var, kökümüz var, köyümüz var, vatanımız var. Biz vatanımızı seviyoruz. Vatanımız için canımızı da veririz. Ama Amerika'yı pişman edeceğiz. Trump'ı ve Netanyahu'yu pişman edeceğiz. Onları yakacağız. Ben kaptanım otobüs şoförüyüm. Buradan 24 saat sürüyor. Haftada bir sefer yapıyoruz. Tahran'dan İstanbul'a uçaklar kapalı" şeklinde konuştu.