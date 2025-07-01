İrem Sağlam cinayetinde yeni gelişme: Katil Mehmet Tunahan Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet

Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde 9 Aralık 2023'te İrem Sağlam ile evlerine gelen nişanlısı Mehmet Tunahan Aslan arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Aslan, yanındaki tabancayla İrem'i başına ateş ederek öldürüp kaçtı. 6 Ocak'ta yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Mehmet Tunahan Aslan hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

'DİYECEĞİM BİR ŞEY YOK'

Davanın ilk duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İkinci duruşmaya sanık Aslan SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, müşteki yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan Aslan, "Diyeceğim bir şey yok. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Kararı yüce mahkemenize bırakıyorum" dedi.

SUÇ DUYURUSU KARARI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığı 'Kadın karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Ayrıca olayda kullanılan ve yeri tespit edilemeyen tabanca nedeniyle sanık hakkında '6136 sayılı Kanuna muhalefet' suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına karar verildi.