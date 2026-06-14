İş arayan yurttaşlara tuzak kuruyorlar, ‘KDV kesilmesin’ diyerek banka hesaplarını istiyorlar: İş ilanı değil, tuzak

İş arayan yurttaşları hedef alan yeni bir yöntem, WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlarla ortaya çıktı. İddiaya göre iş ilanı veren kişiler, başvuru sahiplerine yüksek komisyon, günlük ödeme, yemek ve yol desteği gibi vaatlerde bulunarak kişisel banka hesaplarını kullanıma açmalarını istiyor. Şirket ödemelerinin yurttaşların bireysel hesapları üzerinden geçirilmesinin talep edildiği yazışmalarda, bunun gerekçesi olarak ise “KDV kesintisinden kaçınma” gösteriliyor.

İş ilanı için iletişime geçen bir yurttaşa gönderilen WhatsApp mesajları, “komisyon” vaadiyle banka hesabı kullandırma yöntemini ortaya koydu. Yazışmalarda, başvuru sahibinin “Bu iş değil hesap kiralama bu” yanıtına ise “Bu hesap kiralama değil” yanıtı verildi. Aynı mesajlarda “KDV kesilmemesi amacıyla bireysel hesap kullanımı sağlanmaktadır” denilerek ticari ödemelerin şirket hesabı yerine yurttaşın kişisel hesabı üzerinden geçirilmek istendiği açıkça belirtildi.

Gönderilen bilgi notunda, “ticari ve endüstriyel ürünlerin” müşterilerden gelecek ödemelerinin başvuru sahibinin bireysel hesabına aktarılacağı, bunun karşılığında yüzde 10 komisyon verileceği ifade edildi. 400 bin TL’lik ödeme örnek gösterilerek bu tutarın hesaba gelmesi halinde başvuru sahibine 40 bin TL komisyon ödeneceği belirtildi. Mesajlarda ayrıca “günlük ödeme”, “yemek ve yol masrafı” ile “düzenli ve güvenli çalışma ortamı” vaatleri de yer aldı.

‘MÜŞTERİ KAYBI’

Mesajlarda şirket hesabı yerine bireysel hesap kullanılmasının gerekçesi de açıkça anlatıldı. Gönderilen metinde, “Size parayı atmamızın sebebi şirket hesabına müşteriden doğrudan para gelince KDV keseceğimiz için ürünlerin fiyatları yükseliyor, gelir vergisine tabi oluyoruz ve müşteri kaybına yol açıyor” ifadeleri kullanıldı.

Yazışmalarda yer alan bir başka ifadede de “KDV kesilmemesi amacıyla bireysel hesap kullanımı sağlanmaktadır” dendi. Böylece ticari tahsilatın şirket hesabı yerine yurttaşın kişisel hesabı üzerinden yürütülmek istendiği görüldü. Başvuru şartları arasında yer alan maddeler de dikkat çekti. Mesajlarda haciz ya da icra dosyası bulunanların, vergi borcu olanların ve banka blokesi bulunanların başvurularının reddedileceği belirtildi. Bu şartlar, teklifin kullanılabilir ve para trafiğine açık banka hesaplarına yöneldiğini gösterdi.

Yurttaşın “Nerede bu iş?” sorusuna verilen yanıtta ise konum iletileceği, ekip arkadaşlarıyla buluşulacağı ve işlemlerin birlikte tamamlanacağı aktarıldı. İşlem sonunda yol ve yemek giderlerinin karşılanacağı, aynı gün hak ediş ödemesinin yapılacağı ifade edildi. Banka hesabını üçüncü kişilere kullandıran yurttaşlar, hesaba giren paranın kaynağına ve transferin niteliğine göre ağır ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde, dolandırıcılık suçunun banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi nitelikli hal kapsamında düzenleniyor.