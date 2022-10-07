'İş arıyorum' diyen AKP'li sosyal medyada gündem oldu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Dörtyol’da elindeki dövize “iş arıyorum” yazan yurttaşın görüntülerini paylaşarak “Biz, işsizlik var deyince ‘işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler’ belki kendi üyelerine inanır” diye tepki gösterdi.

ANKA
07 Ekim 2022 Cuma, 00:05
'İş arıyorum' diyen AKP'li sosyal medyada gündem oldu
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Dörtyol’da elinde tuttuğu dövize “İşsizim, SSK güvenceli iş istiyorum. AK Parti üyesi 2002-2022” yazan bir yurttaşın görüntülerini paylaştı.

Bulut, bugün yaptığı paylaşıma şu notu yazdı:

“İŞSİZLİK YOK, İŞ BEĞENMEME VAR DİYENLER BELKİ KENDİ ÜYELERİNE İNANIR”

“Adana Dörtyol’da elindeki dövizle iş arayan vatandaş, Saray’ın kendi tabanından nasıl koptuğunu açıkça gösteriyor. Biz, işsizlik var deyince ‘işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler’ belki kendi üyelerine inanır.”


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