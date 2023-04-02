İş başvurusunda verilen kişisel bilgiler internetten kaldırıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), iş başvurusunda verdiği kişisel bilgileri, başvuru yaptığı kurumun internet sitesinde yayımlanan kişinin başvurusunda, ilgili kurumla temasa geçerek kişisel veri içeren bilgilerin silinmesini sağladı.

AA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:10
İş başvurusunda verilen kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
Abone Ol google-news

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir kurumun işe alım ilanına başvuru yapan kişi, başvuru sırasında verdiği kişisel bilgilerinin, kurumun internet sitesinde yayımlandığını fark etti.

Geçen süreye rağmen adını internette arattığında bilgilerinin erişilebilir halde olması nedeniyle, vatandaşlık numarası, doğum tarihinin de aralarında bulunduğu kişisel bilgilerinin siteden kaldırılmasını talep eden kişi, sonuç alamaması üzerine KDK'ye başvurdu.

İnternet dolandırıcılığının yaygınlaştığını belirten kişi, ileride güvenlik problemleri yaşamamak için bilgilerinin kaldırılmasını istedi.

İLANLAR KALDIRILDI

Başvuruyu değerlendiren KDK, talebin karşılanması adına ilgili kurumla temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucu başvurucunun bilgilerinin de arasında bulunduğu kurumun internet sitesinde yer alan bütün başvurulara ilişkin ilanlar kaldırıldı.


KDK kişisel veri kişisel bilgi İş başvurusu başvuru

İlgili Haberler

EYT' ye başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

EYT' ye başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı
Erdoğan’ın adaylık başvurusu kabul edilmişti: HKP’den YSK başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu

Erdoğan’ın adaylık başvurusu kabul edilmişti: HKP’den YSK başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu
EYT'de başvuru yapanların sayısı 1.5 milyonu aştı!

EYT'de başvuru yapanların sayısı 1.5 milyonu aştı!

En Çok Okunan Haberler