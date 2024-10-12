İş cinayeti! Merdiven boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Gaziantep’te çalışmak için çıktığı inşaatın 7. katından merdiven boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bir inşaatta çalışmak için çıktığı 7. katta dengesini kaybeden 59 yaşındaki Veysel Durmaz, merdiven boşluğunda bulunan zemine düştü. İnşaatta bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 59 yaşındaki Veysel Durmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Durmaz’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çalışmak için çıktığı inşaatın 7. katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 59 yaşındaki Veysel Durmaz’ın cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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