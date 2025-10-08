İş cinayetlerinde korkunç tablo! Eylül ayında en az 206 işçi hayatını kaybetti

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Eylül 2025’e ilişkin iş cinayetleri raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, yalnızca eylül ayında en az 206 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ölümlerin en büyük nedeni yüzde 26 oranla trafik ve servis kazaları oldu.

EN ÇOK ÖLÜM TARIM VE İNŞAATTA

Raporda, eylül ayında en fazla iş cinayetinin tarım sektöründe yaşandığına dikkat çekildi. Ölenlerin 27’si çiftçi, 22’si tarım işçisi olarak kayıtlara geçti. Tarımın ardından 43 ölümle inşaat sektörü ikinci sırada yer aldı.

Ölümlerin yüzde 35’i ise deprem bölgesi illerinde meydana geldi. Üçüncü sırada tanker, tır, kamyon, kargo aracı, minibüs ve taksi şoförlerinin yaşamını yitirdiği taşımacılık sektörü bulunuyor.

DOKUZ AYDA 1566 İŞÇİ ÖLDÜ

İSİG Meclisi’nin verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında iş cinayetlerinde ölen işçi sayısı 1566’ya ulaştı. Aylara göre ölümler şöyle sıralandı:

Ocak: 180

Şubat: 124

Mart: 159

Nisan: 156

Mayıs: 178

Haziran: 164

Temmuz: 207

Ağustos: 192

Eylül: 206

EN ÇOK TRAFİK KAZASI VE EZİLME

Raporda, ölüm nedenlerine ilişkin dikkat çekici veriler de yer aldı.

Yüzde 26: Trafik ve servis kazası

Yüzde 18: Ezilme/göçük

Yüzde 16: Yüksekten düşme

Yüzde 14: Kalp krizi ve beyin kanaması

ÇOCUK İŞÇİLER DE CAN VERDİ

İş cinayetlerinde çocuklar da yaşamını yitiriyor. Eylül ayında: