İş dünyası zaferi birlik ve eşitlik vurgusuyla kutladı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 18:07

Güncelleme: 30.08.2023 - 18:07

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet’in gelecek kuşağı olan bizler için 30 Ağustos 1922, bir ulusun kurulan yeni alemin içinde ve tarih sahnesindeki yerini almasını temsil ediyor. Cumhuriyet’imizin kurucu kuşaklarının tüm fedakarlıklarını anarken, onlara duyduğumuz minnet duygusunun karşılığını vermemizin yolu, gelecek nesillere muasır medeniyet seviyesinde bir ülke bırakmaktır. Bu sorumluluğun en önemli gereği gündelik ajandalarda önemli yer tutan konjonktürel gelişmelerden ziyade uzun vadeli bir perspektife odaklanmaktır. İçinde yaşadığımız çok kutuplu, iklim krizinden sağlık krizlerine kadar kriz yelpazesi oldukça geniş bir dünyada kalkınmanın ve refahın esas sürükleyicisi insani gelişme ve yetkinleşme, bilim, teknoloji ve inovasyon, siyasal, ekonomik, toplumsal kurum ve kurallardır. Bu çerçevede Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken, yüksek katma değer yaratan, kişi başı geliri yüksek, uluslararası alanda saygın, toplumda kimseyi geride bırakmayan eşitlikçi, adil ve çevreci bir Türkiye’yi gelecek kuşaklara bırakacak yolda hızlı ve kararlı adımlar atmalıyız."

Kişisel bloğunda 30 Ağustos'un önemine dair bir yazı kaleme alan Yıldız Holding İcra Kurulu Üyesi Murat Ülker ise o gün yaşananları detaylıca anlattıktan sonra şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 30 Ağustos, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer’in 101. yılı kutlu olsun! Başta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa olmak üzere her sınıftan subay ve erlerin kahramanlıkları, fedakârlıkları, feragatleri ve dayanma güçleriyle tarihimizde yine bir kader günü... Bugün Kurtuluş Savaşı adı verilen bu bir dizi muharebeyi kazanamasaydık bugün yoktuk, bağımsız bir millet olarak! Şükür ki halkımız millet olarak dayanışma içinde gösterdiği metin mücadele ile bu badireyi de atlatmış ve bağımsızlığımıza kavuşmuştuk. Bugün hala “derin” anayasal tartışmalarda yapsak, pek birbirimizle anlaşamasak da bazı konularda, unutmayalım; Biz kardeşiz, biriz! Kurtuluş Savaşı zaferimiz ve bağımsızlığımız kutlu olsun." Ülker, bloğunda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun'un 30 Ağustos'un 101'inci yılına özel yazısını önerdi.

İş dünyasının diğer temsilcilerinin mesajları şöyleydi:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir. Milletimizin, vatanına sahip çıkmaktaki gücü ve medeniyet yarışındaki azmi hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarih sahnesindeki kararlılıkları, mücadeleleri bizlere, yarınlara bakarken büyük güç katmaya devam ediyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: 30 Ağustos Zaferi, zorluklara rağmen birlik ve beraberlikle kazanılan bir büyük mücadelenin sembolüdür. Ulusal tarihimiz açısından çok anlamlı olan bu bayramımızı kutlarken, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren: İmkansızlıklara rağmen ülkenin yeniden inşası ile başlayan sürecin sonunda ülkemiz ekonomisinin tüm kalkınma sürecinde müteahhitlerimizin imzası da yer almaktadır. Ayrıca Türk müteahhitler, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ulusları birbirine bağlayan geleneksel bağlar arasında ekonomik ve ticarî ilişkiler, şüphesiz ki ileri gelenlerdendir” sözünde işaret ettiği gibi bugün 134 ülke ile kurulan bağların güçlendiricisi olmuşlardır.