İş ilanındaki ‘vasıfsız eleman’ ve ‘taşıma işi’nden yasadışı yabancı ikameti çıktı: Vize dolandırıcılığı

Son günlerde internette “vasıfsız eleman” ve “taşıma işi” başlığıyla yayımlanan iş ilanlarının, yabancı turistlerin vize ve geçici ikamet süreçlerinde adres beyanı üzerinden yürütülen yasadışı bir faaliyete kapı araladığı ortaya çıktı. İstanbul Bağcılar merkezli ilanlarla ilgili Cumhuriyet’in ulaştığı WhatsApp yazışmalarında, ilanı veren kişilerin yöntemi iki ayrı görüşmede açıkça anlattığı görüldü.

İlanla iletişime geçilen ilk görüşmede işveren taraf, işin turizm işi olduğunu söyleyerek yurtdışından gelen turistlerin vize sürelerinin uzatıldığını ifade etti. Aynı yazışmada yurttaşların ev adreslerinin kullanıldığı belirtilerek “Turistleri ikametgâhınızda 20 gün misafir olarak alıyorsunuz. Noterlikten işlem yapılıyor, 20 gün sonra kayıt otomatik olarak siliniyor” dendi. Bu işlem karşılığında 2 bin 600 TL peşin ücret verileceği de ilk görüşmede dile getirildi.

‘YENİDEN BAŞVURU İÇİN’

Aynı ilan kapsamında yapılan ikinci görüşmede ise yöntem bu kez daha ayrıntılı biçimde anlatıldı. Karşı taraf, vize süresi ya da geçici ikamet süresi bitmek üzere olan yabancı turistlere yeniden başvuru yapabilmeleri için yardımcı olduklarını belirterek “Biz belgeleri düzenlerken adres gerekiyor. Eğer adresiniz uygunsa sizinkine kayıt yapıyoruz. Bu kişiler 21 gün boyunca bu adreste kalıyor görünüyorlar” ifadelerini kullandı. Aynı mesajda bu kaydın geçici olduğu savunularak, “Daha sonra siliniyor, kalıcı bir işlem değil” dendi.

İkinci görüşmede ayrıca, ev sahibinin sürece fiilen dahil edildiği de anlatıldı. Karşı taraf, “Siz gelip bizim yanımızda bu kişiyi misafir ettiğinize dair onay veriyorsunuz” diyerek işlemin yüz yüze tamamlandığını söyledi. Tüm sürecin ortalama bir saat sürdüğü öne sürüldü. Dikkat çeken nokta ise tüm bu sürecin, ilan sitelerinde “lojistik” ve “taşıma elemanı” başlığı altında sunulması. İlan metninde vize, ikamet ya da yabancılarla ilgili herhangi bir bilgi yer almazken ayrıntıların yalnızca WhatsApp yazışmalarında paylaşıldığı görüldü.