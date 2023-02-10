İş insanı Çiftçioğlu'nun deprem yardımı Cumhuriyet Vakfı aracılığıyla yola çıktı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:39

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 15:34

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve bölgede büyük yıkıma yol açan iki depremin ardından İYİ Parti İstanbul İş Teşkilatı bölgeye gönderilecek yardımlarla ilgili kriz masası kurmuştu.

İş insanı Metin Çiftçioğlu, deprem bölgesinde özellikle kadın ve çocuklar için büyük önem taşıyan ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bir yardım için İYİ Parti'ye başvurmak istedi.

Çiftçioğlu bunun için de Cumhuriyet Vakfı'nın kapısını çaldı.

Vakfın aracılığı ve İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'den oluşan parti yöneticilerinin yönlendirmesiyle harekete geçildi. Cumhuriyet Vakfı yardıma ihtiyacı olan noktayı belirledi ve İYİ Parti ile Metin Çiftçioğlu'nun iletişimini sağladı.

Cumhuriyet Vakfı ihtiyaç liste doğrultusunda iş insanı Çiftçioğlu, kadın pedi, çocuk bezi, süt, bebek maması ve hijyen malzemelerin bulunduğu TIR'ı, Adıyaman Besni'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardı.

Okurlarımızın isteği üzerine Cumhuriyet Vakfı, yurttaşların yardımlarının en doğru şekilde deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışlara aracılıkğı kabul edeceğini duyurmuştu.

Açıklamada, yardım etmek isteyen yurttaşların, gönderilecek yardımlarla ilgili açıklama kısmına “Gönderdiğim tutar Cumhuriyet Vakfı tarafından yardım toplamak için görevlendirilmiş yetkili ve resmi mercilere ulaştırılmak üzere şartıyla” yazılması koşulu arandığı belirtilmişti.

Türkiye'de ve başka ülkelerde yaşayan yurttaşlar, yardımlarının deprem mağdurlarına ulaştırılması için Cumhuriyet Vakfı’nın aşağıda paylaştığı banka hesaplarına bağış yapabiliyor:

- TL 1398 37381 TR91 0006 4000 0011 3980 0373 81

- USD 1398 37801 TR62 0006 4000 0021 3980 0378 01

- EUR 1398 37816 TR45 0006 4000 0021 3980 0378 16

- GBP 1398 37820 TR34 0006 4000 0021 3980 0378 20