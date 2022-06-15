İş insanı İsmet Koyun'dan 6 milyon Avro'luk yatırım
İzmir’in Aliağa ilçesinde, KOBIL Group Kurucusu ve CEO'su İsmet Koyun tarafından kurulan baharat fabrikası açıldı. 6 milyon Avro’ya mal olan SYMKO gıda fabrikasında 150 kişi çalışacak.
Türkiye'den eğitim için gittiği Almanya'da kurduğu şirketlerin yanı sıra Türkiye’de de yatırım yapan iş insanı İsmet Koyun, Symrise ortaklığı ile Aliağa’da baharat fabrikası kurdu. Fabrika açılışına Symrise Yönetim Kurulu Başkanı Water Riborpya, KOBIL Group Kurucusu İsmet Koyun, iş insanları, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı.
Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutlu olduklarını belirten İsmet Koyun, “Ülkemizi seviyoruz ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Burada 150 kişi istihdam edilecek. Baharat için kullanılacak, domates, soğan, biber gibi ürünler organik olacak, yerel köylüden alınacak. Ürettiğimiz ürünlerin kaliteli ve organik olması için bizim için önemli. Hem üretici, hem ülkemiz kazanacak” dedi. İş insanı Koyun, Türkiye’ye başka yatırımlar yapacaklarını da söyledi.
Davetliler, açılış sonrası baharat fabrikasını gezdi.
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