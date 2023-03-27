İş insanı Kemal Zorlu son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:25

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:26

Altay'da uzun yıllar başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Şube Sorumlusu olarak görev alan ve kentin birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olan Kemal Zorlu, yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede 25 Mart'ta vefat etti.

Evli ve iki çocuk babası Zorlu için Alsancak Hocazade Camiinde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ünlü iş insanının cenaze törenine ailesi, yakınları ile çok sayıda iş ve spor dünyası temsilcisi katıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Altay Başkanı Ayhan Dündar, Altay eski Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü ve Altaylı oyuncular, siyasi parti temsilcileri ve ilçe belediye başkanları, törene katılan isimler arasında yer aldı. Zorlu'nun naaşı Pınarbaşı'ndaki aile mezarlığına defnedilecek.