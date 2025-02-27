İş kadını ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete evinde ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş kadını ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu.

İş kadını ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 00:35

Çamlık Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan 60 yaşındaki Benardete’ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi.

Evde hareketsiz halde bulunan Benardete’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Benardete’nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.


Etiketler: #Beyhan Benardete #ölü bulundu #golf

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