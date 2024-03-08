İş makinesi taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 08.03.2024 - 10:52

Yeni Konya-Antalya D-687 kara yolunda edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ahmet Aksoy’un kullandığı iş makinesi taşıyan kamyon, Beydiğin Mahallesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kamyon ve iş makinesinin parçalara ayrılarak etrafa saçıldığı kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ahmet Aksoy ve kamyonda yolcu olarak bulunan İbrahim Bayrak, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlenen yaralılar, Serik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi.