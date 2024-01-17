İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı!
Samsun’da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çeltik kurutma tesisi sahibi yaralandı.
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Samsun’un Çarşamba ilçesinin Kızılot Tahtabahçe Mahallesi’nde, çeltik kurutma tesisine gelen çeltik üreticisi B.D., iş yeri sahibi H.S.’yi (65) dışarı çağırıp tabancayla her iki ayağına da ateş ederek kaçtı.
Yaralanan H.S., ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan H.S., "Daha önce çeltik biçimi ile ilgili aramızda tartışma olmuştu.
Bugün iş yerime gelip beni dışarı çağırdıktan sonra ayaklarıma tabancayla ateş açıp kaçtı. Her şey 2 dakika içinde oldu" dedi. Jandarma ekipleri saldırganın yakalaması için çalışma başlattı.
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