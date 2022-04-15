'İşbirliği ile Kuşadası kazanacak'
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte Kuşadası için çalışmaya, hizmet üretmeye ve kentimizi hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası ziyaretine birlik ve beraberlik mesajları damga vurdu. Başkan Özlem Çerçioğlu, bugüne kadar Kuşadası’na 302 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirterek “Ancak bu elbette ki yetmez. Önümüzde sizinle birlikte bu kente hizmet edeceğimiz daha uzun yıllar var” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi, deprem ve ekonomik kriz gibi olumsuzluklara rağmen Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışmaya ve Kuşadası halkına hizmet etmeye devam ettiklerini ifade etti. Günel “Bilgi, birikim, öngörü ve tecrübesine sonuna kadar güvendiğimiz, her zaman arkamızda duran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na tüm Kuşadası halkı adına teşekkürlerimi iletiyorum. Kuşadası için çalışmaya, hizmet üretmeye ve kentimizi hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İşbirliğinden hizmet doğacak, Kuşadası kazanacak” diye konuştu.
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