İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı
Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde minibüs ile otomobil, aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.
Kazada yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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