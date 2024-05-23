İşçi servisi tıra çarptı: 8 kişi yaralandı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:46

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:47

Feci kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 71 Evler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet A., idaresinde 26 S 0517 plakalı işçi servisi, yağışlı havanın etkisiyle duramayarak önünde seyir halinde bulunan Cabbar T.’nin kullandığı yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazada, işçi servisinde bulunan Mehmet Emin S. (45), Eyüpcan A. (27), Nadiye Ç. (56), Deniz A. (40), Mustafa Ü. (37), Berke Can Ç. (23), Erhan A. (38) ve Miraç Asil B. (7) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan 8 yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.