6.04.2026 13:09:00
İHA
İşçiler hayatını kaybetmişti: Kocaeli'de iş cinayetinde 3 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki demir çelik fabrikasında yükleme platformunun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı feci olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bölüm müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve mühendis oldukları öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçede faaliyet gösteren bir demir-çelik tesisinde meydana geldi.

Fabrikada sürdürülen bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformu aniden çöktü. Platform üzerinde bulunan 4 işçi, çöken yapının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Tamer Aydoğdu (49), Resul Kardaş (54) ve Şah İsmail Mayda (44), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; bölüm müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile mühendis oldukları öğrenilen M.G., Ç.Ş. ve H.G. gözaltına alındı. Dilovası Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne getirilen şahısların savcılık işlemleri sürüyor.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Son Dakika... Kocaeli'de iş cinayeti: Fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika... Kocaeli'de iş cinayeti: Fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti Son dakika haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşerek yaralanan 4 işçiden 3'ü hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin iddianame kabul edildi
Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin iddianame kabul edildi Dilovası'nda 7 işçinin can verdiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kocaeli'ndeki eğlence mekanına saldırıda yeni gelişme!
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kocaeli'ndeki eğlence mekanına saldırıda yeni gelişme! İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.