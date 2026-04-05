5.04.2026 16:45:00
Son Dakika... Kocaeli'de iş cinayeti: Fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşerek yaralanan 4 işçiden 3'ü hastanede hayatını kaybetti.

İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 İŞÇİ KURTARILAMADI

Yaralılardan Tamer A, Resul K. ve İsmail M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haberler

Maden ocağı şantiyesinde iş cinayeti: TIR'ın çarptığı kadın öldü
Maden ocağı şantiyesinde iş cinayeti: TIR'ın çarptığı kadın öldü Aydın'ın Söke ilçesinde maden ocağı şantiyesinde TIR'ın çarptığı personel Bahar Durmaz (52) hayatını kaybetti.
Kayseri'de maden ocağında iş cinayeti
Kayseri'de maden ocağında iş cinayeti Kayseri'nin Develi ilçesindeki bir maden ocağında kaya düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te iş cinayeti: 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Gaziantep'te iş cinayeti: 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Gaziantep'te çalıştığı fabrikada forkliften düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanedeki 7 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.