İşçilerin kaldığı barakada yangın
Çekmeköy'de işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın söndürüldü.
Çekmeköy'de işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nişantepe Mahallesi Saraylar Caddesi'nde klima gider aparatları yapan işletmenin bahçesindeki barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın büyümeden itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.
Barakada hasar oluştu.
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