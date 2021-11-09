İşçilerini taşıyan minibüs, öğrenci pansiyonunun bahçesine girdi
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kız öğrenci pansiyonunun bahçesine daldı. Bahçedeki erik ağacına çarpan aracın içindeki 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.00 sıralarında Tokat'ın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Mehmet Çamlıbel (61) yönetimindeki 60 S 0142 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak özel bir kız öğrenci pansiyonunun bahçesine girdi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Minibüs önce bahçenin demir çitlerine ardından erik ağacına çarparak istinat duvarının kenarında durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis minibüsünde bulunan 10 işçiden 4'ü ve sürücü Mehmet Çamlıbel, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
"ERİK AĞACI KURTARDI"
Öğrenci pansiyonu güvenlik görevlisi Turan Yetiş, "İçerideydim, sesi duydum geldim. Allah'tan erik ağacı vardı, o kurtardı. Erik ağacı olmasaydı, pansiyonun içine girmişti. Öğrencilerimiz korktu" diye konuştu.
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