İşe gitmek için evden ayrılmıştı: 2 gün sonra acı haber geldi

İzmir'in Tire ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Mustafa Saltuk Doğan'dan acı haber geldi.
Edinilen bilgiye göre Doğan, cuma günü saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere evinden ayrıldı.
Akşam saatlerinde eve dönmeyen ve cep telefonuna ulaşılamayan gencin ailesi, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Doğan'ın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU
Arama çalışmaları sonucunda Doğan'ın cansız bedeni dün gece saatlerinde boş bir arazide bulundu.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının bölgedeki incelemelerinin ardından Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İlk incelemelerde intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken, Doğan'ın kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.