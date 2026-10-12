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İşe gitmek için evden ayrılmıştı: 2 gün sonra acı haber geldi

İşe gitmek için evden ayrılmıştı: 2 gün sonra acı haber geldi

12.10.2026 13:02:00
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İHA
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İşe gitmek için evden ayrılmıştı: 2 gün sonra acı haber geldi

İzmir'in Tire ilçesinde işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Mustafa Saltuk Doğan'ın cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Doğan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Mustafa Saltuk Doğan'dan acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre Doğan, cuma günü saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen ve cep telefonuna ulaşılamayan gencin ailesi, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Doğan'ın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Arama çalışmaları sonucunda Doğan'ın cansız bedeni dün gece saatlerinde boş bir arazide bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının bölgedeki incelemelerinin ardından Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk incelemelerde intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken, Doğan'ın kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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