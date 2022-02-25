İşgal bitti, sahiller halkın

25 Şubat 2022 Cuma, 06:54

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın, 2019 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı üç mega projeden biri olan Amfifiyatro haziran ayında hizmete girecek. Pandemiye rağmen yurttaşa, esnafa destek verdiklerini, kente yatırım yapmaya devam ettiklerini açıklayan Atabay, “Söz verdiğimiz projeleri tek tek yerine getiriyoruz. İşgalleri kaldırıp, sahilleri halkın hizmetine açıyoruz. Ranta asla izin vermiyoruz” dedi. Didim’de 12 ay boyunca turist gelmesi için projeler yapıldığını da anlatan Başkan Atabay, ilçenin, turizm ve kültür sanatın her zaman yaşandığı yer olacağını söyledi.

Belediye başkanlığı koltuğunda ikinci döneminiz. Didim’e neler yapıldı?

Pandemi nedeniyle tüm dünya için şansızlıklarla dolu bir dönem oldu. Tabii ki bu süreç içerisinde biz de şartlara uyum sağlayarak yerel yönetimler olarak özellikle genel başkanımızın önderliğinde elimizdekileri halkımıza hibe etmeye çalıştık. Özellikle CHP’nin iktidarda olduğu yerel yönetimlerde halkımıza her zaman yanında olduğumuzu hissettirdik. Ama hiçbir zaman yaptığımız yardımları ortaya çıkararak yapmadık. Gıda yardımımız çok yüksek miktarda oldu. Özellikle yeni doğmuş çocukların, gelişim çağında olan çocukların süt ihtiyacını belediyelerimiz karşıladı. Arkasından ticaretin bir şekilde sekteye uğramış olmasından dolayı aileleri geçindirecek olan insanların sağlık ve maddi imkânlar gibi konularda destek ihtiyacı olmaya başladı. Son geldiğimiz noktada geliri düşen vatandaşlarımıza yardım etmek için son zamanlarda ayrı bir sayfa açıldı. Askıda fatura düzenlemesine başladık. Halkımızın ihtiyacı olmayıp, bu ihtiyaçları giderebilecek maddi gücü iyi olan vatandaşlarımızın desteğiyle belediyelerin ve vatandaşların el birliğiyle ortak paydada buluşup hizmetler görüldü. Belediye bunu tek başına yapabilirdi ama bu kötü günlerde halk belediye ile el ele tutuşarak tek bir paydada buluştu. Bu hem sosyal bağın kuvvetlenmesi hem de insanların yalnız olmadığını hissettirecek bir dayanışma oldu. Yakacak, yiyecek gibi nerede ihtiyaç varsa orada olmaya çalıştık.

Önemli proje olan Amfitiyatro ne zaman bitecek?

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı çıkan ülke de dahil sanatı hep ön plana koymuştur. Sanatçıya hep değer vermiştir. O yüzden biz de onun evlatları olarak bu yönetimde bulunduğumuz süreç içerisinde kültür, sanat ve sanatçıya çok önem vermeye çalışıyoruz. Turistik ilçe olduğumuz için çok daha fantastik ortamlarda halkımıza birtakım gösteriler sunabilelim diye bir amfitiyatro projesi yaptık. Amfitiyatro yaklaşık 4 bin kişilik olacak. Haziran’ın ilk haftası içerisinde açılışını yapmayı planlıyoruz. Müstakil konserler yapacağız, ulusal sanatçılarımızı getireceğiz halkımıza dinleteceğiz, hem de dışarıdan gelen misafirlerimize tatillerinin bir nebze olsa başka konularda renklendirmesini sağlayacağız. Kültür merkezi projemiz vardı. Önemli bir tesisi ilçemize kazandırdıkları için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. 750 kişilik bir salon olacak. 150 kişi kapasiteli bir sinema salonu olacak. İhtiyaçlarımızı, eksik olanları da bu şekilde gidermiş olacağız. Gençlik merkezi projemiz var. Çok yakında da açılışını yapacağız. Gençlerimize okulda alamadıkları tüm eğitimleri, müzik, spor, İngilizce, matematik gibi her türlü konudaki kabiliyetleri uzmanlarımız tarafından ölçülerek, kültür ve sanat yönünde de toplumumuza hazır hale getirmek için eğiteceğiz.

Turizm alanındaki çalışmalarınız neler bunları biraz anlatabilir misiniz?

12 ay turizm olmasını isteriz. Ama içinin doldurulması ve yaşama geçirilmesi oldukça zor. Tabii ki otellerin kışın açık olmasını gerektiriyor. Ulaşımın yazın olduğu kadar olmasa bile atıl bir ortamdan çıkması gerekiyor. Uçakla ya da karayolları ile gelecek olan misafirlerimizin ulaşımının daha kolay olması gerekiyor. Onun yanı sıra da tabii ki kış olacağı için özellikle vatandaşımızın ya da misafirimizin buraya gelmesini gerektirecek sebepler ortaya koymak lazım. Bunun için şöyle bir planlama yaptık. Sezon başından önce bir ay sezonu geri getirebilirsek sezon sonundan sonra da bir ay ileri götürebilirsek altı aylık turizm sezonunu katıp sekiz aya çıkarmış olacağız. Sezonu öne alabilmek için ilçenin doğal zenginlikleri veya doğanın ilçeye sunduğu imkânları, kültür sanat faaliyetleri, spor faaliyetleri de planlıyoruz. Üç yıldır yaptığımız Vegan Festivallerini pandemiden dolayı iki yıldır yapamadık. Didim Türkiye’nin ilk ve tek Vegan dostu kenti. O süreç içerisinde açık olan bütün otellerimiz doluyor. Triatlon şampiyonamız oluyor. Bunun gibi iyi seçilmiş ve iyi ölçülmüş projelerle sezonumuzu daha da uzatmayı hedefliyoruz.

İşgali kaldırdınız. Son olarak 1.5 kilometrelik sahil bandını halka açtınız. Zor olmadı mı?

Bizim gibi kıyı kasabalarının bir işgal sorunu var. Gerçekten altı ay içerisinde her şey çok hızlı bir şekilde oluyor. Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden bir tanesi bu çarpık kentleşmeye yol açabilecek ve kamu düzenini bozabilecek bu tip yapılara dur demektir. Biz geçmişten gelen birtakım işgalleri ortadan kaldırıyoruz fiziki anlamda. Yeni yapılan binalarda imar planlarının çizdikleri projeye ve aldıkları ruhsatın dışına çıkmasını engelliyoruz. Akbük ile Didim merkezi arasında Fevzi Paşa bölgesinde yapılaşmanın uzantısı olarak sahilleri, kamu alanlarını kamuya kapayan birtakım yapılaşmalar vardı. Geçen yıldan beri onlarla mücadele ediyoruz. Yüzde 90’ını bitirdik. 1.5 km’lik kesintisiz bir kumsal alanı ortaya çıkardık. 30 metrekare alanında bir rekreasyon alanı şeklinde düzenleyebileceğimiz, halkımızın güncel olarak faydalanabileceği yeşil alanlar yaratıyoruz. Bunun içinde spor sahaları, yürüyüş yolları, sporla ilgili birçok alanımız olacak. Onun yanında yeme içme sektörünü de oraya getireceğiz. İmar planının müsaade ettiği ölçüler içerisinde bu eksikleri gidererek vatandaşımıza çok yeni ama hiç fark etmediği alanları hizmete açıyoruz. Özellikle ileriye dönük olarak o rekreasyon alanının ve plaj alanının ne kadar önemli olduğunu halkımız kullandıkça daha iyi anlayacaktır.

Mama fabrikası kuruyorsunuz.Üretilen mamalar diğer belediyelere de verilecek mi?

Özellikle son döviz olayından sonra bizimle beraber yaşayan can dostlarımıza mama bulmakta zorluk çekiyoruz. Birçok hayvansever vatandaşımız kendi imkânlarıyla kendi mahallesinde veya çevresinde beslemeler yapıyordu. Ama maalesef halkımızın alım gücü baya düştü. Biz de bir formül bulmaya çalıştık. Çok yakında ihaleye çıkacağız güzel bir tesisle üretime başlayacağız. Öncelikle kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra komşu ilçelere destek sağlamaya devam edeceğiz. Önemli bir nokta hepimizin moralini yükselten bir girişim oldu. O dostlarımızın da faydalı bir şekilde beslenmelerini sağlayacağız.

İki dönem oldu. Yaptığınız hizmetlerin sonucu anketlere yansıyor mu?

Halkımıza dokunduğun zaman hissediyorsunuz. Tabii ki ben dışarı çıktığım zaman 2014’te ilk başladığım dönemden şu an geldiğimiz nokta da çok farklılıkların olduğunu görüyorum. Zaten biz 2014-2019 döneminde çok parti bölünmüşlük içerisindeydi. Yüzde 24.8’lik bir oranla Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçildik. 2019 Mart seçimlerinde yüzde 58 oy aldık. Demek ki o beş yıl içerisinde halkımıza yeterince dokunabilmişiz, ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar giderebilmişiz ki yüzde 58 gibi bir oyla geldik. Son yaptırdığımız ankette CHP’nin oy oranının oldukça yüksek olduğunu gördük. Hizmet ederken asla parti ayrımcılığı yapmıyoruz. Eşit, vicdanınızla hareket edeceksiniz. Her şeyde yüzde 100 başarı yoktur ama önemli olan niyettir. Bu niyeti ortaya koyduğunuz zaman karşınızdaki insan hangi partiye gönül verirse versin hayat felsefesi ne olursa olsun onu hissediyor oradan alıyor ve bu en büyük kazançtır.