İşgal iddiaları Biden'ın başını yaktı! Ukraynalı vekil dava açıyor
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nı işgal etme hazırlığında olduğunu iddia etmişti. Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada’nın muhalif milletvekillerinden Kiva’nın bu iddialardan dolayı Biden'a dava açacağı öğrenildi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' Partisi milletvekili İlya Kiva, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden’a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ‘hazırlığı’ hakkındaki açıklamaları nedeniyle uluslararası mahkemeler nezdinde dava açacağını belirtti.
Kiva, “Uluslararası mahkemelere Biden hakkında dava talebi hazırlıyorum, Putin'in saldırısı ve Rusya ile savaş hakkındaki panik ve kışkırtıcı konuşmalarının bende yarattığı zihinsel ve psikolojik travma için” ifadelerini kullandı.
Biden’ın eylemlerinin Amerikan demokrasisine ve Batı medyasının bağımsızlığına olan ‘inancını öldürdüğünü’ dile getiren Kiva, Amerikan liderinin ‘tahminlerinin’ bir türlü gerçekleşmediğini, fakat yarattıkları histerinin Ukrayna halkına ve ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini vurguladı.
Ukraynalı vekil, “Biden, Rus istilası hikayesiyle yeniden korkutmaya ve panik yaratmaya başladı. Duygusal konuşarak, Rus ekonomisini paramparça etmek ve bu ülkeyi dışlanmış yapmakla tehdit etti. Aslında, Rus ekonomisinin ne hale geldiğini bilmiyorum, fakat histerisiyle Ukrayna ekonomisini çoktan gömdü” ifadelerini kullandı.
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